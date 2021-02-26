Встреча главы МИД Республики Арцах Давида Бабаяна с министром ИД РА Ара Айвазяном

25 февраля, находящийся с рабочим визитом в Ереване министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Арцаха.

Стороны коснулись урегулирования азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ и связанных с ним процессов, а также геополитических развитий в регионе.

Министры обсудили также гуманитарные вопросы. Была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения на родину всех военнопленных и заложников, находящихся на азербайджанской стороне, и указано на недопустимость шагов, препятствующих этому процессу.