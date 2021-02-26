Газета “Айастани Анрапетутюн”: В Армении создается государственная лесная служба

«Армения присоединилась к общечеловеческим мерам по адаптации к глобальному изменению климата и объявила об амбициозной программе по сокращению выбросов CO2. Армянская сторона обязалась к 2050 году удвоить свои лесные покрытия, доведя нынешние 12 % лесных площадей до 25 к 2050 году. Однако не секрет, что существующие в стране леса находятся под серьезным негативным воздействием человека. Министерство окружающей среды разработало и ввело в обращение проект О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Армения и пакет смежных законов. Согласно проекту в Армении должна быть создана Лесная служба».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.