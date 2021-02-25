Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об опыте использования российских оперативно-тактических комплексах "Искандер" могли быть следствием введения в заблуждение. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", – приводятся в пресс-релизе слова.

Он указал, что по имеющимся у Минобороны РФ сведениям, которые, в том числе, подтверждаются системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов этого типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, а весь боеприпас находится на складах вооруженных сил Армении.

Игорь Конашенков напомнил, что "Искандеры" испытывались и многократно применялись в боевых условиях в Сирии против террористов.

"Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми", – добавил представитель Минобороны РФ.