Премьер призвал прекратить акции и начать диалог

На площади Гарегина Нжде завершилось шествие под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, обращаясь к своим сторонникам, Пашинян отметил, что они выполнили сегодняшнюю миссию, зафиксировав позицию десятков тысяч граждан.

«Позиция такова: президент республики, думаю, должен подписать указ об увольнении начальника Генштаба, либо сам Оник Гаспарян должен написать заявление об увольнении.

Во-вторых, отныне мы прекратим свои акции, мы предлагаем нашим партнерам по оппозиции тоже прекратить акции. Приглашаем представителей политических сил обсудить, что делать дальше. Решение о том, что делать дальше, нужно принимать с учетом мнения народа.

Сейчас я пойду в правительство, мы проведем несколько консультаций, примем необходимые решения. Наш девиз - «конец бархату». У всех были возможности. Кто воспользовался своей возможностью, воспользовался, а кто нет - то нет, воля народа должна быть исполнена», - подчеркнул Пашинян.

В конце он призвал еще раз минутой молчания почтить память армян, погибших в результате войны.