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Комиссия СФ РФ по международным вопросам выразила надежду на стабилизацию ситуации в Армении

Комиссия СФ РФ по международным вопросам выразила надежду на стабилизацию ситуации в Армении

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что ситуация в Армении в скорейшем времени будет стабилизирована в рамках законодательства. Как передает «Арменпресс», агентство ТАСС сообщает, что российские парламентарии поддерживают контакты со своими армянскими коллегами в Национальном собрании Армении.

“Мы, конечно, с тревогой следим за ситуацией. Желаем братскому армянскому народу скорейшей стабилизации ситуации на основе Конституции и действующего законодательства. Мы поддерживаем связь с нашими коллегами из Парламента Армении”, - сказал Косачев. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация - это внутреннее дело суверенной Армении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля выступил с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы Республики Армения потребовали отставки премьер-министра и всего правительства.  


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