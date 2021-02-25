Президенту РА поступило предложение освободить Оника Гаспаряна от должности: указ еще не подписан

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент РА получил предложение премьер-министра РА об освобождении от должности начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате президента РА, добавив, что на данный момент оно не подписано.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в прямом эфире социальной сети Facebook сообщил, что принял решение уволить начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна и подготовил соответствующие документы.

Генеральный штаб Вооруженных сил РА выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА потребовали отставки премьер-министра и правительства РА.