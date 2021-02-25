СНБ призывает граждан не заниматься провокационными действиями и сохранять бдительность

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Служба национальной безопасности призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов. Как сообщает «Арменпресс», с таким заявлением выступила Служба национальной безопасности РА.

«Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции.

Служба национальной безопасности предупреждает, что возможные подобные действия могут поставить под угрозу безопасность Республики Армения, и любой такой шаг может рассматриваться как конкретная цель по ослаблению государства.

Служба национальной безопасности в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры для обеспечения и защиты суверенитета и безопасности Республики Армения, ее территориальной целостности», - говорится в заявлении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения 25 февраля выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна - правительство. Премьер-министр РА заявил, что считает происходящее попыткой военного переворота, призвав своих сторонников собраться на площади Республики Еревана. Премьер-министр РА выступит с речью на Площади Республики в 16:00.