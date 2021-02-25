Фракция «Мой шаг» поддерживает премьер-министра РА: заявление

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Фракция "Мой шаг" Национального Собрания РА считает недопустимым политическое заявление отдельных военных, расценивая его как попытку военного переворота.

Об этом говорится в тексте заявления, предоставленного «Арменпресс» фракцией.

«Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясение государства в этой хрупкой послевоенной ситуации, которая также чревата угрозами внешней безопасности. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, сознательно ведут себя безответственно. Фракция « Мой шаг» едина - настроена поддерживать стабильность государства и власть народа - поддерживает премьер-министра.

Призываем наших граждан вместе с нами пойти на площадь Республики, мирно, ненасильственным образом реализовать наше конституционное право» - говорится в заявлении фракции.