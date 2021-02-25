На турнире “Странджа” 3 армянских боксера обеспечили, как минимум, бронзовые медали

Армянские боксеры в Болгарии продолжают выступления на международном турнире.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Болгарии Софии 72-м турнире «Странджа» армянские боксеры Беник Никогосян (63 кг), Гор Нерсисян (81 кг) и Нарек Манасян (91 кг) в финале 1+ одержали победы и, выйдя в полуфинал, обеспечили, как минимум, бронзовые медали. Полуфиналы состоятся 26 февраля. Сегодня за путевки в полуфинал поборются Артур Базеян, Гурген Ованнисян и Ани Овсепян.