Вице-премьер Тигран Авинян принял регионального директора ЕБРР по Кавказу

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 24 февраля принял регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу Катарину Бьорлин Хансен. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Авиняна, на встрече присутствовал также руководитель ереванского офиса ЕБРР Дмитрий Гвиндадзе.

Вице-премьер представил краткосрочные и среднесрочные приоритеты правительства Армении в экономической сфере. Он подчеркнул важность принятой 4 февраля 2021 года на заседании правительства Армении “Программы экономического реагирования”, задача которой является восстановление экономики страны и ее устойчивое развитие.

Среди компонентов этой программы Тигран Авинян выделил как новые сферы, например, перспективы выращивания технической конопли и других культур в Армении, так и находящиеся на стадии реализации проекты городского развития, которые в рамках “Программы экономического реагирования” вошли в активную фазу. В этом контексте были обсуждены инвестиционные программы строительства 33-го квартала Еревана (Фирдус) и развития района “Конд”. Вице-премьер подчеркнул, что программа развития района “Конд” будет полностью инклюзивным процессом, в котором будет учитываться общественное мнение. В ближайшие дни ожидается объявление тендера на проект реконструкции района “Конд”.

Был также затронут проект “Инженерного городка” как успешного примера сотрудничества между государственным и частным секторами, который уже реализуется, и в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство. Стороны также обменялись мнениями о развитии района “Норагюх”, создании в Армении академических и инновационных поселков.

Дмитрий Гвиндадзе представил проведенные ЕБРР в Армении операции за 2020 год, отметив, что их объем составил рекордные 160 млн евро. Динамика роста предыдущих двух лет сохранилась, достигнув рекордного уровня операций, при этом на частный сектор приходится около 93%. Операции ЕБРР охватывали банковский сектор, сферы энергетики и природных ресурсов, а также транспорта.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах телекоммуникаций, сельского хозяйства, здравоохранения и др. Было затронуто сотрудничество вокруг разработанных правительством программ по повышению конкурентоспособности и производительности частного сектора.