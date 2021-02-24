Президент Армении принял спецпредставителя ЕС

Президент Армении Армен Саркисян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара и возглавляемую им делегцию. На встрече присутствовала также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники коснулись сложившихся после войны новых реалий, вопросов безопасности и стабильности в регионе. Спецпредставитель ЕС подтвердил поддержку ЕС сопредседателям Минской группы ОБСЕ и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Президент Армен Саркисян, в частности, коснулся гуманитарных проблем, посчитав ключевым вопросы, связанные с немедленным и незамедлительным возвращением армянских пленных, военнослужащих и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, а также вопрос поиска пропавших без вести и передачи их армянской стороне.

Говоря о новых вызовах, которые возникли в послевоенный период, президент Саркисян коснулся демаркационных и делимитизационных процессов, особенно связанных с безопасностью приграничных общин Сюникской области.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по повестке дня партнерства Армения-ЕС, коснувшись возможностей дальнейшего сотрудничества и ожиданий плодотворного сотрудничества.