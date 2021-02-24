Премьер-министр обсудил с членами правительства перспективы развития сферы науки в Армении

Наука, особенно естественная и техническая, может обеспечить долгосрочное развитие Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения перспектив развития сферы науки в Армении.

Премьер-министр Армении напомнил, что закон «О высшем образовании и науке» был принят Национальным Собранием в первом чтении, в этом контексте он посчитал уместным обсудить механизмы финансирования науки в Республике Армения.

«Как, какими механизмами, в какой мере нужно обеспечить финансирование науки, чтобы она давала результаты и достигло тех, кто занимается наукой, как обеспечить эффективное продолжение работы выдающихся ученых. Это действительно серьезная, фундаментальная проблема. Сегодня мы должны попытаться предложить решения этой проблемы», - сказал Пашинян.