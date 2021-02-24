Участники акции “Движения за спасение Родины” вошли в здание ЕГУ

Участники акции “Движение за спасение Родины” вошли в здание Ереванского государственного университета. Как сообщает Арменпресс, митингующие призвали студентов покинуть занятия и присоединиться к акции. Участники акции с вопросами о деятельности нынешнего правительства обратились к и. о. ректора ЕГУ Гегаму Геворгяну. Временно исполняющий обязанности ректора ЕГУ ответил, что он согласен с призывами об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, однако это не означает свержение общественного порядка.

Ситуация на мгновение обострилась, между молодежью и правоохранительными органами начались столкновения, организаторы пытались унять страсти.

Председатель молодежной организации РПА Айк Мамиджанян журналистам заявил, что их задача заключается в том, чтобы все молодые лиди, проживающие в Армении, участвовали в деле спасения Родины.

Кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян 24 февраля вновь будет на площади Свободы для обсуждения вопросов, связанных с деятельностью движения.