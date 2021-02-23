Пашинян коснулся заявления Сержа Саргсяна о выдвижении на пост премьера Армении

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся заявления третьего президента Сержа Саргсяна, согласно которому он в третий раз выдвигался для реализации «плана Лаврова». Как сообщает Арменпресс, в интервью Нверу Мнацаканяну премьер-министр Пашинян спросил: «А что мешало ему сделать это раньше?»

«И где гарантия, что он бы попытался и получилось бы, или что помешало ему объявить об этом с трибуны Национального Собрания? Было заявлено другое: что надежды нет, нет надежды от переговорного процесса, война может начаться в любой момент. А на тот момент, в тот момент, весной 2018 года, сколько снарядов было в арсенале нашей армии?

Можно сказать, что, мол, если бы я остался [у власти] еще 3 дня, я бы решил карабахский вопрос. Но в конце концов есть история, которая произошла на глазах у всех. Когда эти люди пришли к власти в 1998 году, они заявили, что любой вариант поэтапного решения и передачи территорий недопустим. Даже после 1998 года не существовало такой модели переговоров, где возвращение 7 территорий в состав Азербайджана не было четко подчеркнуто.

Это минимальное условие. И все переговорные документы составлены таким образом, что целью решения вопроса является возвращение 7 районов Азербайджану. Начиналось с этого, конечно, была речь и о статусе Арцаха. Но какие статусные перспективы существовали? Это самый важный вопрос», - сказал премьер.