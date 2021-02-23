Пашинян ответил на заявление Сержа Саргсяна о передаче власти Карену Карапетяну

Народ решает, кому передать власть. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в интервью Нверу Мнацаканяну, коснувшись заявления третьего президента Армении Сержа Саргсяна, согласно которому он передал власть вовсе не Николу Пашиняну, а Карену Карапетяну.

«А как отверженный мог решать, кому передавать власть? Разве он решал, кому передать власть? Только народ решает, кому должна передана [власть]», - сказал Никол Пашинян.