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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, возможно, посетят регион: посол РФ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, возможно, посетят регион: посол РФ

Работа сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжается. Возможны и визиты в регион. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сообщил посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.

«В рамках Минской группы ОБСЕ работа сопредседателей ведется, они находятся на связи друг с другом. Возможно, они посетят регион, так что процесс не прекратился”, - сказал Копыркин.

На вопрос, возможны ли встречи на высшем уровне, посол ответил, что по этому вопросу он не располагает сведениями.


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