Бюраканская обсерватория отметит 100-летие Ваге Осканяна и 110-летие Баграта Ионисяна
Бюраканская обсерватория им. Виктора Амбарцумяна в 2021 году отметит 100-летие астронома Ваге Осканяна и 110-летие конструктора телескопов Баграта Ионисяна.
Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян.
Представляя астронома Ваге Осканяна, директор Бюраканской обсерватории отметил, что астроном имел родственные связи с Согомоном Тейлеряном. Вардан Осканян был директором белградской обсерватории в Югославии. Он был очень известным астрономом, Виктор Амбарцумян в 1964 году пригласил его в Бюраканскую обсерваторию», - рассказал Микаелян.
А Баграт Ионисян, по словам директора Бюраканской обсерватории, был одним из самых известных конструкторов Советского Союза.
“Ионисянн был директором Ленинградского оптико-механического объединении. Он конструировал все крупнейшие телескопы Советского Союза”, - заключил Микаелян.
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