Бюраканская обсерватория отметит 100-летие Ваге Осканяна и 110-летие Баграта Ионисяна

Бюраканская обсерватория им. Виктора Амбарцумяна в 2021 году отметит 100-летие астронома Ваге Осканяна и 110-летие конструктора телескопов Баграта Ионисяна.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян.

Представляя астронома Ваге Осканяна, директор Бюраканской обсерватории отметил, что астроном имел родственные связи с Согомоном Тейлеряном. Вардан Осканян был директором белградской обсерватории в Югославии. Он был очень известным астрономом, Виктор Амбарцумян в 1964 году пригласил его в Бюраканскую обсерваторию», - рассказал Микаелян.

А Баграт Ионисян, по словам директора Бюраканской обсерватории, был одним из самых известных конструкторов Советского Союза.

“Ионисянн был директором Ленинградского оптико-механического объединении. Он конструировал все крупнейшие телескопы Советского Союза”, - заключил Микаелян.