У 3-го корпуса Дома правительства Армении были подвергнуты приводу 25 демонстрантов

Полиция подвергла приводу 25 участников акции протеста, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Они находятся в полиции за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса Республики Армения “Об административных правонарушениях” (невыполнение законного требования военнослужащего войск полиции или служащего полиции).

Акция протеста “Движения спасения Родины” была проведена на территории, прилегающей к станции метро Площадь Республики. Демонстранты планировали окружить третий корпус Дома правительства, однако полицейские не позволили им приблизиться к зданию.