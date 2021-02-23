Судебное заседание по делу Кочаряна и остальных отложено из-за отсутствия защитника

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция Шенгавита) под председательством судьи Анны Данибекян отложил судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворкяна Эрик Алексанян не смог явиться на заседание, так как должен был принять участие в заседании по другому делу в Апелляционном уголовном суде.

Судья Анна Данибекян заявила, что на следующем заседании суд рассмотрит вопрос поведения Эрика Алексаняна. Обвинительная сторона нашла в отсутствии Алексаняна элементы злостного нарушения, сказав, что это поведение присуще всей адвокатской команде.

Учитывая, что судебное заседание не может состояться без присутствия защитника, сегодняшнее заседание было отложено на 13:00 2 марта.