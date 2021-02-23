В “Шираке” два новых защитника

Гюмрийский футбольный клуб “Ширак” пополнил состав команды двумя новыми защитниками.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К “Шираку” присоединились 31-летний центральный защитник сборной Армении Айк Ишханян и 24-летний правый защитник Роберт Акопян. В составе команды Айк будет выступать под номером 89, а Роберт - под номером 2.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу “Ширак” занимает предпоследнее место. У него всего 5 очков. Лидируют две команды: “Арарат” и “Арарат-Армения”. Команды набрали 21 очко.