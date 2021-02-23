Boeing 757-200 совершил вынужденную посадку в США из-за возможных проблем с двигателем

Пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines в понедельник совершил вынужденную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Как передает Арменпресс, об этом сообщил местный телеканал KSL-TV со ссылкой на представителя аэропорта.

Самолет следовал из Атланты (штат Джорджия) в Сиэтл (штат Вашингтон). Решение совершить посадку в Юте было принято в целях предосторожности. Имелись опасения, что в работе одного из двигателей имели место неполадки.

Посадка прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало.