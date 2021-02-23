Оккупация части территорий Арцаха не может считаться урегулированием конфликта: министр ИД Армении

Последствия применения Азербайджаном силы против Арцаха и оккупация части ее территорий не могут считаться урегулированием конфликта. Конечной точкой конфликта может считаться только политическое урегулирование, которое будет уважать права всех и определит окончательный статус Арцаха. Как передает «Арменпресс», это заявление министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сделал на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции в ходе обсуждения “Вызовы региональной и евразийской интеграции в послевоенной Армении”.

Министр отметил, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе происходит перераспределение сил и влияния как региональных, так и крупных игроков. Однако пока рано давать полную оценку складывающимся реалиям и вызовам. «Тем не менее, можно констатировать, что Российская Федерация сыграла ключевую роль в установлении режима прекращения огня, обеспечении безопасности и решении текущих гуманитарных вопросов в регионе. Однако амбиции Турции в региональных процессах явно возросли», - сказал он.

Он подчеркнул, что обеспечение всеобъемлющей безопасности армянского народа в регионе остается ключевым направлением внешней политики Армении. «Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт остается одной из ключевых региональных проблем. Последствия применения силы Азербайджаном против Азербайджана при непосредственном участии Турции и оккупации части территорий Арцаха не могут считаться урегулированием конфликта. Только политическое урегулирование путем переговоров, которое уважит права всех и определит окончательный статус Арцаха, может считаться концом конфликта», - сказал Айвазян.

Министр подчеркнул, что армянская сторона привержена возобновлению процесса урегулирования, но в первую очередь должна быть создана обстановка, благоприятная для мира, и ее предварительные условия пока не заметны с азербайджанской стороны. Об этом свидетельствует невыполнение Азербайджаном гуманитарной части трехстороннего заявления от 9 ноября, что, в частности, нашло свое отражение в препятствиях возвращению пленных. «При этом наша позиция остается неизменной: сопредседательство Минской группы является единственным международно признанным стандартом урегулирования карабахского конфликта. Мы и дальше будем поддерживать этот стандарт. Мы ожидаем увидеть в регионе сильное сопредседательство, которое, прежде всего, сможет обеспечить выполнение своего мандата, в частности, продвижение мирного процесса», - сказал Айвазян.

9 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Военные действия были прекращены в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцированы российские миротворческие силы.