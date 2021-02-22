Время в Ереване: 11:07:36,   23 Февраль

Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии

Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии

Главы МИД ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник заявили о продолжении преследования гражданского общества со стороны властей в Белоруссии и рассмотрят дальнейшее расширение санкций. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Что касается Белоруссии, репрессии и нападки на гражданское общество и граждан со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим принятие дальнейших санкций, а тем временем мы будем поддерживать белорусский народ и их законное требование демократии", - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации