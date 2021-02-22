Блинкен заявил о готовности США взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности

Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам стратегической стабильности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, выступая по аудиосвязи перед участниками Конференции по разоружению в Женеве.

"Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, [связанных с] безопасностью", - сказал Блинкен. "Мы будем объективны относительно более обширных вызовов, создаваемых РФ, а также того, как наши ядерные арсеналы представляют собой экзистенциальные угрозы друг для друга", - добавил госсекретарь США.

Во время своего выступления Блинкен также напомнил, что ранее США и РФ договорились о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "Это решение сделало наши страны и мир более безопасными. И [для вашингтонской администрации] это было только началом наших усилий по устранению ядерных угроз", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Помимо этого, он отметил, что США хотят взаимодействовать со всеми странами, в том числе с РФ и КНР, по вопросу разработки норм поведения в космосе. "Мы хотим привлечь все страны, в том числе РФ и КНР, к разработке стандартов и норм ответственного поведения в космическом пространстве. <...> Мы должны снижать напряженность в космосе, а не усугублять ее", - сказал Блинкен.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также призвал страны, "разрабатывающие противоспутниковое оружие, воздержаться от опасного испытания таких систем". "К примеру, вопреки [своей] дипломатической и публичной позиции <...> против милитаризации космоса, Россия в декабре 2020 года провела испытание противоспутникового [оружия] наземного базирования", - утверждал Блинкен.