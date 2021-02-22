Президент Арцаха принял министра образования, науки, культуры и спорта Армении

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 февраля принял делегацию, возглавляемую министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил важность сотрудничества между партнерскими структурами Армении и Арцаха, подчеркнув, что необходимо и дальше прилагать усилия для обеспечения качественного уровня в общеобразовательной и вузовской системах.

В своем слове Ваграм Думанян отметил, что в Арцах приехали все ответственные министерства, и в рамках визита намечается обсуждение широкого круга актуальных вопросов.

Во встрече приняли участие министр ОНКС Республики Арцах Лусине Караханян и советник президента Арцаха Армен Саркисян.