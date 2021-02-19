Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Глава МИД Армении генсек ОАГ подчеркнули актуальность скорейшего возвращения пленных

Глава МИД Армении генсек ОАГ подчеркнули актуальность скорейшего возвращения пленных

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 19 февраля провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Айвазян и генеральный секретарь Альмагро выразили удовлетворение перспективным сотрудничеством между Организацией американских государств и Арменией. Была подчеркнута двусторонняя готовность к усилиям для поддержания существующей динамики сотрудничества и дальнейшего укрепления диалога, особенно в области прав человека.

В ходе телефонного разговора были затронуты также вопросы региональной стабильности и мира. Министр Айвазян проинформировал генсека Альмагро о гуманитарной ситуации в Арцахе после агрессии, развязанной Азербайджаном. Министр иностранных дел Армении и генеральный секретарь Организации американских государств подчеркнули актуальность репатриации военнопленных и мирных жителей, находящихся в плену.

Ара Айвазян отметил, что Армения высоко ценит последовательную и сбалансированную позицию организации, проявленной на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации