Глава МИД Армении генсек ОАГ подчеркнули актуальность скорейшего возвращения пленных

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 19 февраля провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Айвазян и генеральный секретарь Альмагро выразили удовлетворение перспективным сотрудничеством между Организацией американских государств и Арменией. Была подчеркнута двусторонняя готовность к усилиям для поддержания существующей динамики сотрудничества и дальнейшего укрепления диалога, особенно в области прав человека.

В ходе телефонного разговора были затронуты также вопросы региональной стабильности и мира. Министр Айвазян проинформировал генсека Альмагро о гуманитарной ситуации в Арцахе после агрессии, развязанной Азербайджаном. Министр иностранных дел Армении и генеральный секретарь Организации американских государств подчеркнули актуальность репатриации военнопленных и мирных жителей, находящихся в плену.

Ара Айвазян отметил, что Армения высоко ценит последовательную и сбалансированную позицию организации, проявленной на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.