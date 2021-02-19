Глава МИД Армении поблагодарил индийского коллегу за солидарность с армянским народом

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 19 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение высоким уровнем армяно-индийских отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании. Стороны выразили готовность приложить практические усилия для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества.

Министры иностранных дел подчеркнули тесное сотрудничество между Арменией и Индией в рамках международных структур. В этом контексте министр Айвазян поздравил министра Джайшанкара с избранием Индии непостоянным членом Совета Безопасности ООН, выразив уверенность, что это членство будет служить интересам мира и общим целям безопасности.

Главы МИД затронули вопросы безопасности и мира в регионах друг друга. Стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликтов, отвечающего интересам всех. В связи с этим Ара Айвазян поблагодарил своего коллегу за солидарность, проявленную к армянскому народу во время агрессии Азербайджана против Арцаха.

Министры иностранных дел Армении и Индии также обменялись мнениями о преодолении эпидемии COVID-19 и международном сотрудничестве в этом процессе, отметив, что единство должно быть приоритетом в борьбе с эпидемией. В этом контексте министр Айвазян высоко оценил поддержку Индии Армении во время эпидемии COVID-19 в начале прошлого года.