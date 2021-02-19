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Зариф призвал Вашингтон снять антииранские санкции

Зариф призвал Вашингтон снять антииранские санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин.

"Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены (Дональдом) Трампом. В таком случае мы незамедлительно дадим обратный ход всем корректирующим мерам", - написал Зариф в Twitter.

Он также прокомментировал решение США отменить заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, заявив, что Тегеран согласен с тем, что оно было незаконным.


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