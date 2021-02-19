Зариф призвал Вашингтон снять антииранские санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал Вашингтон снять антииранские санкции, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин.

"Для соблюдения (резолюции СБ ООН) 2231 США должны без каких-либо условий и на практике снять все санкции, которые были восстановлены и введены (Дональдом) Трампом. В таком случае мы незамедлительно дадим обратный ход всем корректирующим мерам", - написал Зариф в Twitter.

Он также прокомментировал решение США отменить заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, заявив, что Тегеран согласен с тем, что оно было незаконным.