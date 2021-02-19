Посол Италии назвал лучший способ сблизить Европу и Россию

Лучший способ сблизить европейский и российский народы - облегчить визовый режим между РФ и ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого - облегчить визовый режим для въезда в ЕС из России, облегчить процесс получения визы для молодёжи", - сказал Терраччано, выступая на II совместном семинаре Банка Интеза и Торгово-промышленной палаты РФ "Россия и Европа: новые вызовы для экономического сотрудничества и преодоление пандемии".

Он выразил надежду, что партнеры Италии в ЕС последуют этому пути.

Италия многие годы выступает за облегчение визового режима с Россией. Такие переговоры велись, однако в 2014 году застопорились из-за кризиса в отношениях РФ и ЕС.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.