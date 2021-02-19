В День книги министр и замминистра НОКС подарили лучшим читателям библиотеки им. Хнко-Апера книги

В День дарения книги - 19 февраля министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян в сопровождении заместителя министра Ара Хзмаляна побывал в Национальной библиотеке имени Хнко Апера, осмотрел выставку-продажу книг Ованнеса Туманяна, изданных в разные годы.

Как сообщает «Арменпресс», министр лучшим читателям года подарил сборники произведений Туманяна.

«Культура чтения книг достигла значительного прогресса. Книга уже не та, что была много лет назад, это уже не просто книга, о которой часто забывают. На мой взгляд, сегодня книга приобрела значительную ценность. Мы понимаем, что без книг у нас нет будущего», - сказал Думанян.

По словам министра, предстоит большая работа по популяризации чтения, но, основы есть. Следует приложить все усилия, чтобы дети, школьники и студенты стали бы много читать.

Касаясь значения Дня дарения книг, Думанян сказал, что не случайно что, День дарения книг отмечается в День рождения Туманяна. Многие поколения приобщались к чтению после сказок Туманяна, его поэм и стихотворений. «Мне кажется, что многие знают, что инициатива учреждения Дня дарения книг принадлежит председателю Союза писателей Армении, Левону Ананяну, благодаря которому мы с 2008 года отмечаем этот прекрасный праздник. Этот праздник, уже ставший традиционным, многозначен. Подарив книгу, мы придаем ей ценность, передаем наши знания и эмоции, приобщаемся к литературным, духовным и культурным ценностям, оттачиваем наш ум и вкус, освещаем наш путь, наше настоящее и будущее”, - подчеркнул министр.

В рамках праздника - Дня дарения книг в столице, в регионах Армении проводится множество мероприятий. Писатели посещают школы, общаются с учениками и дарят им книги, книжные магазины по случаю праздника книги предлагают по сниженным ценам, издательства представляют читателям новые издания, в библиотеках организуются различные мероприятия и чтения.