Законопослушные налогоплательщики получат значительные льготы в таможенном направлении: КГД

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Комитет государственных доходов Армении представил законопроект, согласно которому деятельность законопослушных налогоплательщиков будет контролироваться не только налоговыми, но и таможенными органами.

Как заявил на пресс-конференции в «Арменпресс» начальник управления таможенной статистики и учета доходов Комитета государственных доходов Мнацакан Шарафян, законопослушным налогоплательщикам будут предоставлены значительные льготы, при этом требуемые стандарты будут строгими и высокими.

«Могу заверить вас, что и импортеры, и экспортеры, став законопослушными налогоплательщиками, значительно улучшат текущие процессы», - сказал Мнацакан Шарафян.

Представитель Комитета госдоходов не спешит раскрывать скобки относительно того, какие именно льготы получат законопослушные налогоплательщики, а лишь упомянул, что, например, у них будет возможность гораздо быстрее выпустить товар, это будет сделано автоматически, когда человеческий фактор станет почти нулевым.