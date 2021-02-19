ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. После зимнего перерыва возобновляется чемпионат Армении по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», с 19 февраля состоятся перенесенные с 6-го тура игры. «Ной» примет «Ван» под своей крышей, матч начнется в 14:00.

«Северное дерби» состоится 20 февраля в 14:00 на стадионе Академии Гюмри, «Ширак» будет соревноваться с «Лори».

21 февраля тур завершится двумя матчами: «Арарат»-«Урарту» - 14:00, городской стадион Чаренцавана и «Арарат-Армения»-«Пюник» - 14:45, стадион «Урарту-3».

Лидерами турнирной таблицы - Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу - являются три команды: «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. В таблице «Ной» имеет 16 очков, «Урарту» - 15 очков, «Ван» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» по 5 очков.