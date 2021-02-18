ЕС предоставит 3 млн евро для оказания помощи пострадавшим жителям Нагорного Карабаха 

Европейская комиссия объявила сегодня о предоставлении гуманитарной помощи в размере 3 миллионов евро для оказания помощи тем, кто пострадал в результате недавних крупномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него, в том числе значительному числу перемещенных лиц. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении, с начала боевых действий в сентябре 2020 года ЕС мобилизовал в общей сложности 6,9 миллиона евро в виде гуманитарной помощи.

«После прекращения боевых действий гуманитарный кризис в регионе остается ужасным и в настоящее время усугубляется суровой зимой и пандемией коронавируса. ЕС усиливает свою поддержку пострадавшим от конфликта населения в Нагорном Карабахе и его окрестностях. Это поможет доставить предметы первой необходимости наиболее нуждающимся», - отметил комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Эта экстренная поддержка поможет гуманитарным партнерам ЕС доставить продукты питания, зимние товары и другие предметы первой необходимости, а также предоставить основные медицинские услуги и психологическую поддержку пострадавшему населению. Все гуманитарное финансирование ЕС предоставляется в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.

«Недавняя военная конфронтация между Арменией и Азербайджаном, которая не утихала в течение шести недель, привела к жертвам, ущербу и перемещению населения. Бои вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома в поисках безопасности. Были сильно повреждены дома и общественная инфраструктура, такая как школы, система здравоохранения, дороги, инженерные сети и коммуникационные сети. Предполагаемые нарушения международного гуманитарного права включают нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и использование запрещенных кассетных боеприпасов.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное между Арменией и Азербайджаном 9 ноября 2020 года, гуманитарная ситуация по-прежнему вызывает беспокойство. Пандемия коронавируса и низкая температура еще больше усугубляют ситуацию. ЕС находится в тесном контакте с гуманитарными партнерами и другими заинтересованными сторонами на местах для поддержки координации гуманитарного реагирования», - говорится в заявлении ЕС.