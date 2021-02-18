Подавший в отставку премьер Грузии назвал причину ухода

Покинувший пост премьера Грузии Георгий Гахария сообщил в четверг, что принял такое решение для деполяризации и деэскалации ситуации в стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, премьер подал в отставку в четверг из-за разногласий с командой по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за невыплаты залога. Гахария считает неприемлемым задержание оппозиционера, который, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера.

“Я считаю, что противостояние внутри страны угрожает будущему демократическому и экономическому развитию Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде, чтобы уменьшить поляризацию и деэскалацию ситуации", - написал Гахария в Twitter.

Ранее в четверг правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула на место Гахарии кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили.

Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему вновь избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняют другие оппозиционеры, которые утверждают, что не выдадут его полиции.

Полиция уже прибыла к офису партии и передала адвокатам оппозиционера постановление суда об аресте. На фоне этих событий Гахария подал в отставку, МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии, а сам оппозиционер, в свою очередь, требует назначения досрочных парламентских выборов.