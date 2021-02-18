Министр обороны Армении обсудил с гендиректором ЮКЖД вопросы сотрудничества

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 18 февраля принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексея Мельникова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Алексей Мельников представил министру обороны Армении объемы грузоперевозок и проделанную работу в рамках армяно-российского военного сотрудничества, отметив, что в рамках взятых на себя обязательств услуги ЮКЖД предоставляются в полном объеме и в установленном порядке.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул стратегическое значение железнодорожного сообщения и важность грузоперевозок, отметив необходимость обеспечения преемственности сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы сотрудничества, в том числе переоснащение некоторых инфраструктур железнодорожной сети, которые напрямую связаны с обеспечением потребностей Вооруженных сил.