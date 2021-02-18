В Иране более 60 человек пострадали при землетрясении

Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло по меньшей мере 61 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает со ссылкой на Общество Красного полумесяца агентство Tasnim.

Иранские сейсмологи накануне вечером зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, очаг которого располагался на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Ближайший к очагу населенный пункт – небольшой город Сисахт – расположен в 10 километрах от места подземных толчков.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших.

"Учитывая масштабы происшествия, по состоянию на 14.00 сегодня (13.30 мск) пострадал 61 наш соотечественник при землетрясении в Сисахте среди жителей области Дена, провинция Кохгилуйе и Бойерахмед", - приводит агентство заявление представителя иранского Общества Красного полумесяца.

Отмечается, что ряд лиц, ранее доставленных в больницы, уже выписаны. Не менее семи человек все еще госпитализированы.

Tasnim подчеркивает, что многим постройкам в районе землетрясения был нанесен серьезный урон, некоторые из них были полностью разрушены.