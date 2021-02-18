Специалист не видит проблем в сейсмостойкости новостроек Армении

Начальник Управления строительства и научно-технического нормирования Госкомитета по градостроительству Республики Армения Рузанна Адамян работает над модернизацией и реконструкцией 70-75% существующих многоквартирных зданий Армении.

В беседе с «Арменпресс» Рузанна Адамян сказала, что территория Армении в основном находится в сейсмоопасной зоне, в том числе и Ереван.

«После Спитакского землетрясения 1988 года, в 1994 году были разработаны нормы строительства с точки зрения сейсмостойкости. В них трижды вносились поправки, последняя из которых была внесена в 2020 году. Большинство многоквартирных зданий Армении, их 70-75%, построены еще в советские годы. Они не соответствуют действующим строительным нормам. Небольшая часть этих построек была реконструирована и усилена, а другая часть подлежит демонтажу», - сказалa Адамян.

По ее словам, 25-30% зданий на территории Армении соответствуют проектным нормам. Это здания, построенные по особым технологиям. Специалист подчеркнула, что «эксклюзивные программы реконструкции реализуются уже около 10-12 лет, особенно в сфере общеобразовательных учреждений. Фонд многоквартирных домов находится в более запущенном состоянии. Модернизация и ревизия многоквартирных домов сегодня очень важны», - сказала Адамян.

Адамян сообщила, что все строящиеся в настоящее время здания соответствуют действующим нормам, действующие проектные нормы строительства предполагают строительство, соответствующее 9 баллам. Многоквартирные дома строятся сейсмостойкими.