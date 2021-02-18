В населенном пункте Кармир Шука российские саперы обезвредили около 400 взрывоопасных предметов

Личный состав роты по гуманитарному разминированию российского миротворческого контингента в населенном пункте Кармир Шука Мартунинского района Арцаха провел работы по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

“В ходе разминирования российские саперы обезвредили около 400 взрывоопасных предметов, в том числе 122 мм осколочно-фугасные артиллерийские снаряды и танковые боеприпасы. Обнаруженные взрывчатые вещества были извлечены и уничтожены на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, не подлежащие эвакуации, были уничтожены на месте, с соблюдением всех необходимых мер безопасности во время взрывных работ”, - отмечают в Минобороны РФ.

В целом, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 419 га территорий, 443 км дороги, 1 361 здание-строение, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 453 взрывчатых предметов.