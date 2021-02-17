Венди Мортон приветствует инициативу Великобритании по оказанию помощи общинам Армении

Министр по делам Европы и Америки министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Венди Мортон приветствовала новую инициативу, в рамках которой будет оказана помощь пострадавшим от коронавируса и в результате карабахского конфликта общинам Армении. Как сообщает Арменпресс, Мортон написала об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Приветствую новую инициативу Великобритании с ПРООН и ЮНИСЕФ, которая поддерживает общины в Армении, пострадавшие от Covid19 и конфликта. Вместе мы укрепим устойчивость к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям и восстановим навыки и общественные службы», - написала Мортон.