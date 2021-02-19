"Ереванский бестселлер": лидер «Рождественский ангел»: перевод, январь 2021 г.

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект информационного агентства «Арменпресс» "Ереванский бестселлер" представляет на этой неделе десятку лучших переведенных произведений искусства. Первая десятка основана на продажах в январе.

На первом месте «Рождественский ангел» Марка Арена. Каждый год на Рождество ангелы спускаются с небес на землю, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь могут только те, кого они видят. Ангел помогает Кристине, они влюбляются. Ангел стоит перед дилеммой. Либо оставь свою большую любовь, вернись в рай, либо останься на земле, стань обычным смертным... Перевел Оганес Айвазян.

На втором месте - "Акос" Валерия Манто. Валерий Манто влюблен в Стамбул и его жителей, однако его возмущает царящая там политическая и общественная атмосфера-повсеместный ужас, ненависть и сомнение. Именно эти низкие инстинкты Реджеп Эрдоган разжигает в "оказавшейся на грани хаоса стране, которая скитается между радикализмом и диктатурой". Живя на азиатском берегу Босфора, главная героиня 1.5 года расследует жизнь Гранта Динка. Она проходит от одного берега пролива к другому, ест кабаб в дешевых столовых, отдается йоге, ходит возле тюрем, в которых за свои взгляды страдают 150 журналистов, следит за призраком Гранта Динка, который в свое время обещал «превратить в рай этот ад, в котором мы живем». Перевод Самвела Гаспаряна.

На третьем месте «Реквием по Иуде» Марка Арена. В книге рассказывается история Иуды, который вернулся в мир для спасения своей души. Он страдал почти две тысячи лет, и теперь пришло время людям понять, что он не предатель, а исполнитель воли Божьей о том, чтобы Христос был распят за людей. И сегодня он в Эчмиадзине пытается оправдаться перед Верховным Советом. События происходят от времен Христа до наших дней в разных городах мира: Москве, Каире, Огайо, Иерусалиме, Амстердаме, Париже и других местах. Перевел Оганес Айвазян.

Четвертое место занимает одно из лучших произведений бразильского писателя Пауло Коэльо «Алхимик». Роман - это история о стремлении увидеть мечту, осуществить ее в сочетании с мотивами любви, доброты, сохранения личности, возможности познакомиться с новой страной и новой культурой. Перевод Анны Марутян.

На пятом месте - книга Нарине Абгарян «С неба упали три яблока». С жителями небольшого армянского горного села что только не происходит: засуха, голод, даже землетрясение. 58-летняя Анатолия, самый молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умирает от маточного кровотечения, она принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, имевшая бездетный первый брак, должна решить, продолжать жить с Василем или нет. Абгарян представляет горе, верования и обычаи с волшебными деталями горной деревни, показывая свою власть над персонажами. Перевод Наири Хачатрян.

На шестом месте книга Нарине Абгарян «Зулали». Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и даже находят удовольствие в трагедии. Это мир пожилых людей и детей, взрослых и людей, потерявших веру, но не отчаивающихся, где мечты иногда сбываются. Перевод Нарине Гижларян.

На седьмом месте Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В объятиях реальности, окруженной телебашнями дома поджигателя Гая Монтага, живет Милдред - его жена. Американское развлекательное общество давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а места тайников книг выдает поджигателям. Однако вскоре книги будут доступны в доме Монтэга. Физический побег - это также способ вернуться к привычке думать. Перевод Лусине Ароян.

На восьмом месте книга Халеда Хоссейни "Тысяча чудесных солнц" Этот роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенный и трогательный рассказ о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Поговорив со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хусейн написал «Тысячу чудес» и посвятил ее женщинам Афганистана. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод Марии Садоян.

Книга ливанского уроженца Халила Джибрана «Пророк» занимает девятое место. Впервые опубликована в 1923 году, переведена более чем на 50 языков. Оригинал книги на английском языке. Она была источником вдохновения для известных искусствоведов того времени - Джона Леннона, Пола Маккартни, а также политиков Джона Ф. Кеннеди, Индиры Ганди и других. Книга состоит из 26 оригинальных эссе, посвященных универсальным темам, таким как любовь, смерть, самопознание, свобода. Перевод Соны Кюркчян.

На десятом месте - аллегорический роман Германа Гессе «Сиддхартха», впервые опубликованный в 1922 году. В нем рассказывается история Сиддхартхи, современника брамина Гаутамы Будды, на пути к самопознанию. Это 9-й роман Гессе, написанный им в лирическом стиле. Книга была издана в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромену Роллану. Перевод Ашота Алексаняна.

«Ереванский Бестселлер» представила Роза Григорян.

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