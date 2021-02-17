Вице-премьер Григорян провел онлайн-встречу с высокопоставленными должностными лицами ЕС

Вице-премьер Мгер Григорян провел встречу в формате видеоконференции с руководителя отдела по вопросам Восточного партнерства генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства Василисом Марагосом, начальником отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Ричардом Тиббелсом, руководителем делегации ЕС в Армении послом Андреа Викторин и высокопоставленными должностными лицами ЕС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, в начале онлайн-встречи вице-премьер поблагодарил европейскую сторону за

осуществление процесса оценки бюджетных программ в экстренном режиме и поддержку Армении.

В ходе беседы вице-премьер, подчеркнув важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС для Армении, с удовлетворением отметил о завершении процесса ратификации соглашения.

Собеседники обсудили процесс разработки Многолетней программы Армения-ЕС на 2021-2027 гг., двусторонне подчеркнув важность документа для развития сотрудничества.

Были также обсуждены основные направления годового плана действий на 2021 год. Вице-премьер Мгер Григорян, в частности, подчеркнул важность поддержки ЕС, направленной на противодействие возникшему в результате пандемии и войны гуманитарному кризису и на социально-экономическое восстановление.

Собеседники подчеркнули необходимость использования реализуемых ЕС финансовых инструментов с целью восстановления экономической активности в Армении. Были также затронуты вопросы углубления сотрудничества Армении и ЕС в рамках инфраструктурных программ.