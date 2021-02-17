Президент Армении и британский министр подчеркнули важную роль Минской группы ОБСЕ

Президент Армении Армен Саркисян принял министра по делам Европы и Америки министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Венди Мортон.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя рабочий визит министра Мортон в Армению, президент Саркисян отметил, что у двух стран есть большой потенциал для развития сотрудничества.

На встрече была обсуждена сложившаяся после Арцахской войны ситуация, вопросы безопасности и стабильности в регионе. Стороны подчеркнули важность роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ в окончательном и длительном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Среди ряда приоритетных вопросов, в том числе гуманитарных, президент Саркисян посчитал ключевым вопрос о немедленном возвращении Азербайджаном армянских военнопленных и удерживаемых лиц. Президент также затронул вопросы сохранения армянского исторического и культурного наследия на территориях, контролируемых Азербайджаном, а также ряд вопросов, возникших в послевоенный период.

На встрече также была обсуждена ситуация с коронавирусом, сотрудничество двух стран в предотвращении и распространении эпидемии. Перспективным было отмечено сотрудничество в области информационных технологий, искусственного интеллекта, здравоохранения, науки и образования, энергетики и ряде других сфер. Также была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в борьбе с изменением климата.