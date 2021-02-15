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Благотворительный фонд “City of smile/Город улыбок” за три года оплатил лечение около 400 детей

Благотворительный фонд “City of smile/Город улыбок” за три года оплатил лечение около 400 детей
Благотворительный Фонд “City of smile/Город улыбок” оказывает большое содействие в лечении детей, больных онкологией, болезнями крови, а также молодым людям в возрасте до 25 лет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил руководитель Центра детской онкологии и заболеваний крови Армении Геворг Тамамян.

«При содействии фонда созданы рабочие группы по разным направлениям: лейкоз-лимфомы, костный мозг, солидные опухоли, нейроонкология и др. Рабочие группы позволяют разрабатывать медицинские рекомендации по 20 заболеваниям», - сказал Тамамян.

По его словам, за 3 года деятельности фонд покрыл расходы на лечение около 400 детей и молодых людей. Оказано содействие на общую сумму около 700 миллионов драмов.


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