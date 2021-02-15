Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

В Ереване под № 38 запущен маршрут с новым подвижным составом

В Ереване под № 38 запущен маршрут с новым подвижным составом

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Айк Марутян.

«Сегодня, с раннего утра, начал работать маршрут под № 38 с новым подвижным составом. Отныне этот рейс 11 маршрутками будет курсировать с 07.00 утра из района Царав Агпюр, через центр, до Ереванской ТЭС, и в обратном направлении», - написал Марутян.

Мэр напомнил, что расплачиваться нужно при посадке, аппарат для монет принимает лишь монетки в 100 драмов, в ближайшее время будет создана и система электронных платежей.

«В ближайшее время, приблизительно через 10 - 15 дней мы начнем эксплуатацию и других новых маршрутов, мы проинформируем об этом», - написал мэр.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации