В Арцахе на данный момент проживают от 105 000 до 110 000 арцахцев: Артак Бегларян

По подсчетам, сделанным в Аппарате Президента Республики Арцах, в настоящее время в Арцахе проживает от 105 000 до 110 000 арцахцев, около 35 000 - 40 000 все еще остаются в Республике Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом во время совещания, состоявшегося 15 февраля, сообщил руководитель Аппарата Президента Республики Арцах Артак Бегларян.

«По нашим подсчетам, в настоящее время в Арцахе проживает от 105 000 до 110 000 арцахцев, а это означает, что в Республике Армения еще остаются около 35 000 - 40 000 арцахцев, подавляющее большинство из них являются перемещенными лицами. «Некоторые, может быть, не более 10 000, имеют места проживания, они приняли решение не возвращаться в Арцах», - сказал Бегларян.

В результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, без крова остались около 10 000 человек, которые при содействии государства размещены в различных местах в Арцахе.

В Республике Арцах проживает около 10 000 человек, которые размещены в государственных учреждениях - гостиницах, гостевых домах, домах, арендованных при государственной поддержке. Некоторые размещены в бесплатных жилищных фондах разных сел, параллельно ведется работа и по увеличению жилищных фондов», - сказал Артак Бегларян.

Глава Аппарата Президента Республики Арцах подчеркнул, что приоритетом для государства является содействие возвращению арцахцев.