Президент Армении поздравил Президента Сербии с Днем государственности

Президент Республики Армения Армен Саркисян Президенту Республики Сербия Александру Вучичу направил поздравительное послание по случаю национального праздника - Дня государственности.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Ааппарата Президента Армении.

Президент Саркисян отметил значение последовательного развития и углубления дружественных связей между Арменией и Сербией, имеющих прочную историческую и цивилизационную основу.

“Уверен, что совместными усилиями и последовательной реализацией двусторонних договоренностей нам удастся наше межгосударственное сотрудничество поднять на качественно новый уровень”, - говорится в поздравительном послании президента Армена Саркисяна.

Президент республики пожелал Александру Вучичу крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сербии - мира и благоденствия.