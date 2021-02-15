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Иранские бизнесмены посетят Армению: посольство сообщает о достигнутой договоренности

Иранские бизнесмены посетят Армению: посольство сообщает о достигнутой договоренности

Посол Республики Армения в ИРИ Арташес Туманян принял председателя Торговой палаты провинции Северный Хорасан Саида Пур Абади и других предпринимателей. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что предпринимателей интересовали возможности экономической деятельностью и инвестирования в Армении.

Посол Арташес Туманян представил собеседникам состояние бизнес среды Армении и особенности экономики. Достигнута договоренность организовать в ближайшие дни визит в Армению представителей Торговой палаты и деловых кругов северной провинции Хорасан.


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