Иранские бизнесмены посетят Армению: посольство сообщает о достигнутой договоренности

Посол Республики Армения в ИРИ Арташес Туманян принял председателя Торговой палаты провинции Северный Хорасан Саида Пур Абади и других предпринимателей. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что предпринимателей интересовали возможности экономической деятельностью и инвестирования в Армении.

Посол Арташес Туманян представил собеседникам состояние бизнес среды Армении и особенности экономики. Достигнута договоренность организовать в ближайшие дни визит в Армению представителей Торговой палаты и деловых кругов северной провинции Хорасан.