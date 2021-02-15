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15 паломников из Арцаха посетили Дадиванк

15 паломников из Арцаха посетили Дадиванк

В воскресенье, 14 февраля, 15 армянских паломников смогли посетить монастырский комплекс Дадиванк.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате достигнутых договоренностей, азербайджанские военнослужащие, в сопровождении российских миротворцев, позволяют паломникам беспрепятственно въезжать на территорию комплекса.

Для обеспечения безопасности один из наблюдательных пунктов миротворцев находится в непосредственной близости от архитектурного памятника.

Дадиванк - один из древнейших христианских храмов Армянской апостольской церкви и находится на территории Карвачарского района, который, согласно трехстороннему заявлению, перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.


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