В Государственном университете им. В. Брюсова начнет действовать Центр отличия “АрмЛингвоТек”

В Государственном университете им. В. Брюсова начнет действовать Центр передового опыта в области языков и образовательных технологий “АрмЛингвоТек”, который станет платформой для развития инновационных исследований в области лингвистики, способствуя формированию инкубатора одаренных молодых специалистов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС Армении.

Представители Министерства образования, науки, культуры и спорта и Центра образовательных программ побывали в университете. Они осмотрели лингвистические аудитории, лаборатории, зал научно-образовательных мероприятий, которые были отремонтированы в рамках программы и оснащены необходимой мебелью и компьютерным оборудованием.

Было отмечено, что создание Центра “АрмЛингвоТек” осуществляется в соответствии с этапами, определенными графиком грантовой программы, вуз и впоследствии будет последовательно соблюдать все установленные сроки, и завершит программу в кратчайшие сроки.

По словам руководителя грантовой программы вуза Кристины Цатурян, планируется разработка и внедрение образовательных программ «Вычислительная лингвистика» и «Синхронный перевод», а также инструментарий онлайн оценки уровня владения армянским и иностранным языком. По ее словам, идет процесс создания цифровых веб-ресурсов, инструментов оценки и тестирования, направленных на обеспечение основы для полноценного использования армянского языка, что будет способствовать популяризации университета. В рамках проекта ведется подготовка к созданию аудитории синхронного перевода и тестирования.

Отметим, что программа началась в июле 2019 года.