Облегчен выход участников войны на рынок труда: будут организованы курсы переквалификации

Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, принимавшие участие в боевых действиях, в том числе и получившие ранения, ограничивающие их возможности, получат возможность переквалифицироваться и найти свое место на рынке труда. Программа «Новая страница» была инициирована и разработана «Ассоциацией человеческих ресурсов Армении». В беседе с «Арменпресс» учредитель-президент ассоциации Арпи Карапетян отметила, что идея возникла еще во время войны.

«За этот период были отобраны два важных сегмента. Мы работали с молодыми людьми из Арцаха, которые временно находились в Армении. В частности, мы реализовали программу профориентации для старшеклассников. Теперь мы выбрали второй сегмент – молодых людей, принимавших участие в боевых действиях. В рамках инициативы мы постараемся разобраться в знаниях и навыках молодых людей, в их способностях, наклонностях и профессиональных интересах, понять, какие специалисты нужны работодателям, провести тренинги и курсы повышения квалификации в соответствии с этими требованиями и вакансиями», - сказала Арпи Карапетян.

После оценки потребностей молодых людей, принимавших участие в боевых действиях, начнется их обучение и мероприятия по наращиванию потенциала. Арпи Карапетян отметила, что после оценки потребностей они определят направления тренингов. В любом случае курсы будут многослойными: от мастер-классов до профессиональных курсов. Арпи Карапетян добавила, что на данный момент ряд преподавателей из областей искусства, ремесел, маркетинга, информационных технологий и других областей уже выразили желание присоединиться к программе. Программы тренингов будут разработаны в соответствии с требованиями участников и работодателей.

На данный момент уже зарегистрировано более 400 молодых людей. Планируется включить в программу 1 000 участников, но, если количество претендентов будет больше, ассоциация постарается принять и их.

База данных собирается по трем направлениям: первое - целевой рынок, молодые люди, принимавшие участие в боевых действиях, второе - работодатели, которые присоединяются к инициативе, и третье - это те, кто готов содействовать развитию молодежи: мастера, наставники и тренеры.

«К концу марта у нас будет четкий план действий. Участники с ограниченными возможностями, которые еще проходят лечение, смогут участвовать посредством дистанционных курсов», - добавила президент ассоциации.

Желающие участвовать в программе могут зарегистрироваться по следующему адресу: https://hrcommunity.am/en/nor-ej-masnakic/. В течение пяти дней ассоциация свяжется с заявителем, после заполнения предложенных анкет, оценки потребностей, будут разработаны и представлены бенефициару программы обучения и развития. Одна из ключевых целей программы «Новая страница» - социальная интеграция раненых и раненых солдат. Программа бесплатна для всех бенефициаров. В качестве партнера - работодателя вы можете присоединиться к инициативе по следующему адресу: https://hrcommunity.am/en/nor-ej-gortsatu/, в качестве тренера/наставника/мастера по адресу: https://hrcommunity.am/en / nor-ej- тренер /

Анна Гзирян